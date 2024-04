Sbalzate in acqua dal gommone che avevano preso in affitto, hanno trovato rifugio ai piedi di una scogliera ma a causa della forte risacca non riuscivano a tornare al porto di partenza.

Paura per due ragazze, questa mattina a Cagliari: sono state salvate dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che le hanno raggiunte tra le rocce di Cala Fighera.

Le giovani avevano noleggiato il natante per un’escursione. Ma hanno perso il controllo, finendo in mare. Il gommone ha proseguito la sua corsa verso la costa, per poi naufragare. Loro sono riuscite ad arrivare alla scogliera a forza di braccia e gambe, ma vento e onde hanno reso impossibile il loro ritorno in un punto sicuro.

Così sono scattate le operazioni di soccorso: i sub del comando di Cagliari le hanno raggiunte a nuoto per portarle a bordo di una motovedetta della Capitaneria, che attendeva a pochi metri.

A terra c’erano i medici del 118, che si sono presi cura di loro, anche se per fortuna hanno subito solo un brutto spavento.

(Unioneonline/E.Fr.)

