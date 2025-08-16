La corsa
16 agosto 2025 alle 19:57aggiornato il 16 agosto 2025 alle 20:03
Siena, Giuseppe Zedde beffa Tittia e trionfa al Palio dell’AssuntaLa contrada di Valdimontone con Gingillo su Anda e Bola torna alla vittoria dopo 13 anni
A nulla è valso l’attacco di Tittia che ha lottato fino all’ultimo per conquistare il suo secondo Palio a Siena in un anno: Giuseppe Zedde, detto Gingillo, trionfa al Palio dell’Assunta su Anda e Bola portando il Valdimontone alla vittoria dopo 13 anni.
Per Zedde, nato e cresciuto a Siena ma figlio di Antonio, originario di Noragugume, la quarta vittoria al palio.
(Unioneonline)
