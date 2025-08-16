A nulla è valso l’attacco di Tittia che ha lottato fino all’ultimo per conquistare il suo secondo Palio a Siena in un anno: Giuseppe Zedde, detto Gingillo, trionfa al Palio dell’Assunta su Anda e Bola portando il Valdimontone alla vittoria dopo 13 anni.

Per Zedde, nato e cresciuto a Siena ma figlio di Antonio, originario di Noragugume, la quarta vittoria al palio.

