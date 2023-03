Monica Perra, 39 anni, è morta mentre coltivava la sua passione, quella per le escursioni e la natura: è precipitata dalla scogliera di Cala Fighera, a Cagliari (QUI LA NOTIZIA).

Saliva spesso, per una passeggiata, sul promontorio della Sella del Diavolo. Oggi quel panorama le è stato fatale: forse a causa del forte vento di maestrale, o dopo aver messo un piede in fallo, è precipitata per circa 50 metri. Un volo terribile, che non le ha lasciato scampo.

Il suo corpo è stato avvistato da un escursionista nel pomeriggio. Immediata la chiamata al 112, il numero unico di soccorso. Il punto in cui si trovava era molto difficile da raggiungere via terra. I soccorritori, vigili del fuoco e guardia costiera, sono arrivati via mare. Ma la donna era già morta: troppo gravi le ferite riportate nella caduta sulle rocce.

I familiari, residenti a Selargius, sono stati avvertiti dopo l’identificazione e si sono precipitati sul luogo della tragedia. Intanto al lavoro c’erano gli agenti della polizia scientifica, che hanno affiancato il medico legale, Roberto Demontis.

Le foto sui profili social della vittima aiutano a capire che Monica Perra amava la natura e gli sport estremi: sono tante le immagini che la ritraggono sulle montagne, o anche in volo, durante un lancio con il paracadute.

