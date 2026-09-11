Tutto pronto per il Trofeo Martiri Turritani, la manifestazione giunta alla sua ottava edizione, in programma a Porto Torres, sabato 12 e domenica 13, nel mare del Golfo dell’Asinara. Alla gara di pesca a bolentino sono ammesse le prime 30 squadre, composte da 3 pescatori ciascuna. È prevista la partecipazione di 2 squadre dalla Liguria, 1 dalla Sicilia, oltre a squadre provenienti da La Maddalena, Cagliari, Alghero e dalla provincia. Parteciperanno inoltre le squadre della Aps Maestrale, organizzatrice dell'evento, i Pescatori del Golfo e i diportisti locali, che per la giornata della gara saranno tesserati Fipsas. La gara si svolgerà a 3 miglia dal porto e avrà una durata di 4 ore. Al termine della competizione, il pescato dovrà essere consegnato presso la Gelateria Il Golfo, dove si svolgeranno la pesatura e la premiazione. La pesatura è prevista alle ore 13, mentre la premiazione si terrà alle ore 15. A seguire, si procederà all’estrazione di una ricca lotteria, il cui primo premio sarà una crociera per 2 persone. Il pescato verrà riscattato dai concorrenti e il ricavato sarà devoluto all’Associazione Gianni Fresu. Durante la fase della pesatura è previsto anche un momento conviviale, con un pranzo offerto dall’Associazione a tutti i partecipanti.

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