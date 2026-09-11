Musica, socialità e soprattutto tanta cultura biker, nella condivisa passione per l'intramontabile Harley Davidson: prende avvio in località san Gemiliano a Sestu la ventiquattresima edizione del Music Biker Fest, con due giornate tra moto, concerti e intrattenimento alla Club House del Motorcycle Club Steel Roses Mc Sardinia, realtà promotrice dell'evento. Sul palco in data odierna le band Wild Side, Break the Chains e Knor, mentre sabato 12 vanno in scena i Roofers, gli Eroi nel Silenzio e i Cattivik, con una performance di pole dance a completare la serata.

Nato nel 2001 come punto d'incontro per i numerosi appassionati di moto, tatuaggi e rock'n'roll non solo dall'hinterland, ma da tutta l'Isola, il Fest è diventato negli anni un abituale appuntamento motoristico e musicale tra i più longevi e seguiti sul territorio. Capace non solo di record d'affluenza – richiamando oltre cinquemila visitatori in varie edizioni passate – ma anche di ospitare volti ben noti della scena rock nazionale, quali Pino Scotto, Meganoidi, Africa Unite, Extrema e il veterano del rock sardo Joe Perrino.

In mezzo a banchetti, street food, allestimenti per tatuatori e persino terreno da campeggio offerto a chi arrivi da fuori, il palco centrale vede così una prima serata aperta già alle 16, dall'esibizione acustica di Sandrokan: un primo assaggio di musica, che anticipa l'arrivo in scena delle rivisitazioni dei classici hard rock e glam metal dei carboniesi Wild Side, il punk rock e hardcore dal sapore californiano dei cagliaritani Break The Chains e l'omaggio ai Korn offerto dagli Knor.

La data dell'indomani parte invece già alle 13, con il pranzo in socialità e un nuovo live acustico firmato da Sandrokan, con il resto dei live che segue più tardi in serata, tra il tributo ai Litfiba dei tempi d'oro degli Eroi nel Silenzio, il rock'n'roll intriso di garage, punk e grunge dei Roofers e, infine, il punk'n'roll citazionista degli storici Cattivik, nati nel 2005 nel capoluogo. Al termine dei concerti, è il "sexy show" delle danzatrici Mad Maki e Ariadna a salutare biker e visitatori.

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