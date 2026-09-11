Castelsardo si prepara per l'evento Fondali Puliti giunto alla sua ottava edizione, una giornata di impegno e sensibilizzazione dedicata alla tutela del mare dell’ambiente marino. L’iniziativa inizialmente in programma sabato 12, è stata posticipata a domenica 13 settembre a causa delle condizioni meteo marine avverse, con partenza alle ore 9 dal porto turistico.

L’evento vedrà la partecipazione di subacquei e volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti presenti nei fondali marini. «Una iniziativa importante per proteggere il nostro patrimonio naturale e ricordarci quanto sia fondamentale prenderci cura del mare che ci circonda», hanno detto i volontari. Il campo d’azione sarà l’intera costa di Castelsardo, con immersioni mirate e sostenute dall’intervento della Guardia costiera, dagli uomini del Corpo forestale di vigilanza ambientale, dal Cvsm, il Corpo volontari del soccorso marittimo, con il supporto fondamentale dei pescatori delle marinerie locali. Oltre 40 volontari in campo per la tutela ambientale.

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