Serata gastronomica, sabato 12 settembre, dalle 21, a Sinnai con appuntamento nella Piazza Sant'Isidoro tra sapori, musica e la riscoperta delle più autentiche della tradizione locali. Mobilitati l'assessorato alle Tradizioni popolari e i Comitati cittadini delle sagre.

«Una occasione speciale - ha detto Maurizio Boassa, assessore alle Tradizioni popolari e all'Agricoltura del Comune di Sinnai- per degustare le migliori pietanze, condividere momenti di convivialità e ritrovarsi insieme, in un’atmosfera capace di unire tradizione, cultura e partecipazione. La serata assume inoltre un particolare valore grazie alla presenza dei Comitati, che avranno l’opportunità di incontrarsi, presentarsi e condividere con la comunità un momento di festa e di reciproca collaborazione».

Saranno presenti artigiani e hobbisti, con le loro produzioni e creazioni, insieme alle tradizionali bancarelle di dolciumi e torroni non mancheranno gli auto bar per gli amanti del classico panino.

«Un momento - ha aggiunto Boassa - dedicato alla nostra comunità, alle nostre tradizioni e a quel prezioso senso di appartenenza che nasce dal ritrovarsi e dal condividere. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata all’insegna della tradizione, dell’amicizia e della convivialità».

Si inizierà alle 21 con un intrattenimento musicale dell'associazione c ulturale "Symponia", con Davide Puddu alla chitarra, Luigi Cordeddu all'organetto, Enrico Deiana, voce, e Jonathan Della Marianna alle launeddas. Nel corso della serata, i Comitati delle Sagre di Sant'Elena, Sant'Isidoro e Santa Vittoria con la collaborazione del Comitato di Santa Barbara, proporranno diverse specialità della tradizione sarda, acquistabili nei punti ristoro.

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