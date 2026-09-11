Un corso di primo soccorso pediatrico rivolto a tutta la popolazione con l’obiettivo di fornire conoscenze pratiche e strumenti utili per intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza che possono coinvolgere lattanti e bambini. L’iniziativa è del Comune di Sennori che intende avviare il percorso formativo programmato in un’unica giornata e incentrato su temi di particolare rilevanza per la sicurezza dei più piccoli, tra cui il riconoscimento dell’arresto cardiaco in età pediatrica, la rianimazione cardiopolmonare, le manovre di disostruzione, la prevenzione del soffocamento e le principali norme di sicurezza a tavola e durante il sonno. Durante il corso saranno previste prove pratiche con l’ausilio di manichini e simulatori didattici, così da consentire ai partecipanti di esercitarsi direttamente sulle principali manovre salvavita.

Al termine dell’iniziativa sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il corso è riservato a un massimo di 100 partecipanti, le iscrizioni devono essere presentate entro il 30 settembre 2026, attraverso il servizio di istanze online disponibile sulla pagina dedicata nel sito internet del Comune.

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