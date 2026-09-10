Un tramonto con le note malinconiche del blues ma anche quelle energiche del funky sulla spiaggia di Porto Ferro. Venerdì alle 20 si chiude al Baretto il X BlueSunset Festival con l'atteso concerto di Francesco Piu. Con lui sul palco Jim Solinas all’hammond, Gavino Riva al basso e Mauro Cau alla batteria.

Una miscela esplosiva di blues, funky, soul e rock in chiave elettroacustica: questa è la cifra stilistica di Francesco Piu, chitarrista e cantante sardo classe 1981, tra i nomi più rappresentativi del blues italiano degli ultimi vent’anni. Con uno stile unico che fonde la tradizione afroamericana con le sonorità mediterranee e africane, Francesco porta in scena un concerto carico di energia, groove e profondità emotiva.

“Francesco chiuderà il cerchio, ci sembra il modo più bello possibile per salutare il BlueSunset 2026 - dice Danilo Cappai, curatore del festival-. Perché certe storie cambiano, si evolvono, prendono strade nuove, differenti. Ma ogni tanto è bello ricordare quel che di bello è stato e continua ad essere, bello tornare dove tutto è cominciato. Sarà così. Noi ci mettiamo il palco, il tramonto e anche un po’ di emozione stavolta. Al resto penserà Francesco Piu e la sua band”.

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