Un intervento che mira a riconoscere, valorizzare e incentivare i livelli di eccellenza dei propri cittadini in ambito scolastico. È con questo presupposto che l’amministrazione comunale di Gonnosnò ha stanziato le risorse per la terza edizione, anno 2026, del concorso “Premio di Laurea” in favore dei neo-laureati. Il premio è riservato agli studenti neo-laureati residenti a Gonnosnò che hanno conseguito una laurea Magistrale a ciclo unico e Specialistica (premio di 500 euro) e a coloro che hanno ottenuto la Triennale nell’anno accademico 2025/2026 (300 euro). La domanda, attraverso il modulo predisposto dal Comune (reperibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito istituzionale dell’ente) potrà essere presentata via e-mail (protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it) o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo, entro il 31 ottobre. “Proseguiamo con la concessione di contributi al merito – commenta il sindaco Ignazio Peis - con un piccolo riconoscimento nei confronti dei giovani che hanno impiegato gli anni della loro giovinezza per istruirsi. Negli ultimi due anni abbiamo concesso 10 premi laurea. Un grande risultato per una piccola comunità come la nostra”.

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