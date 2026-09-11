Il Comune di Palmas Arborea, in concomitanza con l’inizio del periodo autunnale, ha intenzione di avviare un corso di ginnastica posturale. L’iniziativa è rivolta ai residenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni e si svolgerà nel periodo tra ottobre 2026 e maggio 2027.

In particolare, il corso si svolgerà nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle 19 alle 20, presso la palestra comunale. Per il servizio è previsto un costo a carico dell’utenza (80 euro annuali da corrispondere in due soluzioni) e il corso sarà aperto ad un numero massimo di 25 partecipanti. In caso di esubero delle richieste verrà tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Gli interessati, per poter partecipare dovranno presentare la richiesta, attraverso il form online presente nel sito istituzionale dell’ente, entro il 15 settembre.

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