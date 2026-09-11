Sono pronti a tornare fuori dalle scuole di Quartu i nonni vigile. Il Comune nell’ambito degli “Interventi a favore degli anziani autosufficienti” del Plus Quartu Parteolla, ha aperto una manifestazione di interesse finalizzata proprio ad individuare persone disponibili a partecipare al progetto educativo intergenerazionale per nonne e nonni vigile. L’iniziativa, gestita da Liberitutti SCS, intende promuovere l’invecchiamento attivo, la partecipazione alla vita della comunità, la cittadinanza attiva e la solidarietà intergenerazionale, valorizzando le persone anziane autosufficienti come risorsa per il territorio. I volontari saranno impegnati, a partire dal mese di ottobre, in azioni di sorveglianza educativa, vigilanza civica non armata, supporto e presidio territoriale, in particolare in prossimità delle scuole, degli attraversamenti pedonali e degli altri punti individuati nell’ambito del progetto.L’attività è prevista, secondo la programmazione e il calendario scolastico, dal lunedì al sabato, in particolare negli orari di ingresso e uscita degli alunni dalle scuole. Possono presentare domanda persone pensionate disponibili a mettere a disposizione parte del proprio tempo a favore della comunità. Dovranno essere residenti a Quartu, essere appunto pensionati, esser autosufficienti. E inoltre essre disponibili a garantire continuità , mantenere un comportametno corretto e rispettare le disposizioni in materia di sicurezza. Le candidature dovranno essere presentate entro mercoledì 23 settembre alle 13 tramite mail indirizzata a plus.quartuparteolla@coopliberitutti.it oppure a mano allo spazio Michelangelo Pira in via Brigata Sassari, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e al centro socio eduicativo in piazza Iv Novembre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

© Riproduzione riservata