Archeologia, storia e cultura del territorio. Sono gli argomenti che caratterizzeranno questo fine settimana, domani e dopodomani, con una iniziativa promossa dall'associazione Passato e Presente. Si comincia domani mattina, alle 10.30, nel parco di Pabude, con "La montagna svelata, tra archeologia e memoria”, una iniziativa dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della montagna bolotanese. Si tratta di un evento confinaziato dalla Fondazione Sardegna e realizzato con il patrocinio della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e del Comune di Bolotana. Si inizia con la presentazione delle manifestazioni, col presidente dell’Associazione Passato e Presente, Giorgio Gaias, del sindaco Francesco Manconi e della soprintendente Monica Stochino. L'l’incontro sarà condotto e moderato dalla vicepresidente dell’associazione Elisabetta Uda. Interverranno Attilio Mastino, rettore emerito dell’Università degli Studi di Sassari, Italo Bussa, direttore dei Quaderni Bolotanesi, Gianluigi Marras, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro; e Mauro Nieddu, archeologo bolotanese. Alle 13 tutti a pranzo a sa Ziminiera, mentre per tutta la giornata sarà possibile partecipare a brevi experience a bordo dei Polaris RZR 1000, curata da Pilexperience. Domani la giornata si concluderà alle 19, con con l’illuminazione del Nuraghe Tittiriola, in collaborazione con il Motoclub Palai, e la proiezione di immagini aeree. Domenica, invece, alle 10.30, nell'aula consiliare, ci sarà il tradizionale appuntamento annuale di presentazione del nuovo numero dei Quaderni Bolotanesi. Sarà presentato dal direttore Italo Bussa, con gli interventi di Fabrizio Sanna e Ferdinando Buffoni, autori di alcuni degli articoli pubblicati nel nuovo numero. A coordinare l’incontro e a dialogare con gli autori sarà Giorgio Gaias, presidente dell’Associazione Passato e Presente. Si tratta di due giornate importanti, che uniscono la riscoperta del patrimonio archeologico alla ricerca e alla divulgazione culturale, valorizzando la storia e la memoria di Bolotana e del suo territorio.

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