L’amministrazione comunale di Selargius, (assessorato Politiche Giovanili) ha riaperto le iscrizioni al corso “Selargius nel cuore”. Si tratta di una iniziativa per la diffusione di manovre salvavita in ambito cittadino da parte di personale specializzato.

Il corso è rivolto ai residenti di età dai 18 ai 30 anni, le richieste verranno accolte in ordine d’arrivo fino alla concorrenza di 100 posti. Gli studenti frequentanti gli Istituti scolastici superiori, presenti sul territorio di Selargius, non residenti ma interessati al corso, potranno presentare richiesta e le domande verranno esaminate esclusivamente in caso di disponibilità di posti, seguendo l’ordine d’arrivo.

Obiettivo del corso è quello di sensibilizzare i giovani, diffondendo informazioni salvavita per riconoscere e gestire un’emergenza. Il corso della durata di 5 ore verterà sulle seguenti tecniche: Disostruzione delle vie aeree in adulto, bambino, lattante; uso corretto del DAE (Defibrillatore Semi- Automatico Esterno), svolgimento del corso formativo: il sabato dalle 9 alle 14, entro il mese di marzo 2026. La data del corso verrà comunicata successivamente al ricevimento delle istanze di partecipazione e alla costituzione di tre gruppi. Sede del corso: Centro Polivalente, Piazza Si e Boi – Selargius. Rilascio attestato BLSD, della validità di due anni su tutto il territorio nazionale. Le domande vanno presentate entro il 13 marzo.

