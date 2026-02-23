Un lungo viaggio per abbattere le barriere nello sport e aiutare i disabili oltre confine. Dalla Sardegna al cuore dell’Africa, un racconto che vivranno gli studenti della scuola primaria, istituto comprensivo 2 don Sanna di Stintino. L’appuntamento è per mercoledì 25 febbraio alle 10.30 per raccontare la missione straordinaria: "Sardinia-Dakar "Corridoi olimpici e paralimpici". Non solo un viaggio ma una vera missione umanitaria che ha visto Manolo Cattari, Danilo Russu e Kader Baro attraversare il Sahara per consegnare 25 carrozzine e un pulmino. Un ponte di solidarietà che oggi diventa un momento di educazione e confronto per i ragazzi. In occasione dell’incontro verrà proiettato il video racconto: le immagini, le sfide e le emozioni del viaggio attraverso il deserto. seguirà un dibattito guidato, un momento per riflettere insieme agli studenti sul valore della cittadinanza globale e della transculturalità. Infine è previsto un dialogo interculturale per scoprire come connettere le esperienze locali a dinamiche mondiali. L'evento è organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica AlbatroSS in collaborazione con il Comune di Stintino, Absentia e l'istituto comprensivo 2 "Don Antonio Sanna".

© Riproduzione riservata