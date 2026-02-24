«Olimpiadi in Sardegna, perché no? Bisogna prepararsi per tempo»: la proposta di CappellacciIl deputato di Forza Italia risponde a Renzi che candida Firenze: «L’Isola ha attrattività internazionale, capacità di accoglienza, clima e una forte identità»
«Olimpiadi in Sardegna, perché no?». Lo dice con il sorriso ma non per scherzo il deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci, che risponde a Matteo Renzi e al suo lancio di Firenze per l’edizione 2024 della kermesse estiva.
«Bene l’entusiasmo di Renzi per la sua Firenze e bene la visione di lungo periodo, ma se si aprisse una riflessione italiana sul dopo-Milano Cortina, noi una candidatura la mettiamo sul tavolo con serietà: Sardegna 2040 per le olimpiadi estive», la butta lì l’ex governatore.
Intervenendo nel dibattito sulle future candidature olimpiche italiane Cappellacic rilancia: «Il modello diffuso di Milano-Cortina dimostra che i grandi eventi possono valorizzare territori ampi, identitari e capaci di raccontare il Paese. Da questo punto di vista la Sardegna ha caratteristiche solide: attrattività internazionale, capacità di accoglienza, clima e una forte identità. E non partiamo da zero sul fronte dei grandi eventi: la prima regata preliminare della 38ª America’s Cup si terrà a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026. Un appuntamento di rilievo internazionale che conferma la credibilità organizzativa della Sardegna».
Una candidatura olimpica, secondo l’esponente azzurro, «richiede visione, infrastrutture, investimenti e una regia nazionale forte. Proprio per questo bisogna iniziare a pensarci per tempo».