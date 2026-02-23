Dopo la sfilata di ieri, il Carnevale sinnaese propone, per domenica 1° marzo, la parodia della "caccia al cervo” fra le strade del paese, con is cassadoris, i battitori, is cerbus e is cerbixeddus. Un rito che ha fatto la storia del carnevale sinnaese e sardo.

Una associazione che si rinnova nel tempo, oggi diretta da Maurizio Manca e che conta oltre cento iscritti. Con esibizioni in tutte le parti della Sardegna e in diverse località della penisola ed europee.

La gestione della manifestazione è stata affidata dal Comune alla Pro Loco. Ieri, la sfilata di maschere e carri allegorici si è conclusa in serata con le premiazioni nella Piazza Sant'Isidoro.

© Riproduzione riservata