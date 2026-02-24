Una coppia artistica ormai separata, costretta a riunirsi un'ultima volta per il pubblico: questo è "I Ragazzi Irresistibili", adattamento dell'originale commedia americana "The Sunshine Boys" di Neil Simon, con protagonisti Umberto Orsini e Franco Branciaroli sotto la regia di Massimo Popolizio. Lo spettacolo arriva al Teatro Massimo di Cagliari per questa settimana, con ben sei spettacoli in programma a partire da mercoledì 25, alle 20:30, proseguendo poi giovedì, alla stessa ora, venerdì, per le 16:30 e le 20:30, sabato alle 19:30 e infine domenica 1, alle 19.

Con l'abile traduzione di Masolino D'Amico e in una triplice produzione Teatro de Gli Incamminati, Compagnia Orsini e Teatro Biondo Palermo, che ha goduto anche del supporto del Centro Teatrale Bresciano e del marchigiano AMAT, "I Ragazzi Irresistibili" vede due anziani attori di varietà che, dopo aver lavorato per tutta la vita in un celeberrimo duo vaudeville ed essersi poi separati per gravi incomprensioni, sono chiamati a riunirsi undici anni dopo per un ultimo show. Ma se la televisione intende celebrare la loro carriera, per i due non è facile ricucire le differenze personali mentre cercano di ridare vita al numero comico che li ha consacrati.

Ne risulta un gioco di comicità brillante e incredibile melanconia, che tra scambi e situazioni esilaranti volge un tenero sguardo alla vecchiaia e alla fragilità umana, esposte sopra un palco. Orsini e Branciaroli restituiscono un'opera che è ormai un classico, colorandola dell'assurdismo di Samuel Beckett come anche della vena psicologica di Anton Cechov. Un passo oltre il semplice intrattenimento delle precedenti versioni al grande (con Walther Mathau) e piccolo schermo (con Peter Falk e Woody Allen), che coglie un lato non immediato dell'originale commedia, debuttata nel 1972.

Un sincero omaggio al mondo del teatro, in tutte quelle tipiche minuzie, manie e miserie, che al fianco dei due interpreti principali vede ancora una volta l'esperto Popolizio a dirigere: sua è la "voce del regista" fuoricampo sul palco, luogo in cui fanno capolino anche gli attori Flavio Francucci, Sara Zoia, Giorgio Sales ed Emanuela Saccardi. Con le scene curate da Maurizio Balò, i costumi firmati da Gianluca Sbicca e le luci di Carlo Pediani, responsabile del suono è Alessandro Saviozzi.

