L'obiettivo è quello di valorizzare il carciofo, simbolo dell'economia e della cultura locale, e la sagra stessa attraverso il potere narrativo delle immagini. Il Comune di Siamaggiore dà il via alla quarta edizione del concorso fotografico "Sei brutto come un... Carciofo", in occasione della XXXI Festa del Carciofo. In collaborazione con l'Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama l'amministrazione annuncia l’apertura delle iscrizioni. Il concorso invita fotografi professionisti e amatoriali di ogni età a misurarsi con uno scatto originale che interpreti in modo creativo il tema proposto, il carciofo.

Decreterà i vincitori una giuria di esperti. Per il primo classificato ci sono in palio 400 euro. Ma anche l'onore di veder pubblicata la propria opera come immagine ufficiale della locandina per la "Sagra del Carciofo 2027". Al secono due cento euro e al terzo cento euro. Avranno un ruolo attivo anche i visitatori. Le opere esposte nell'Aula Consiliare saranno soggette al voto del pubblico per l'assegnazione del premio Giuria Popolare dal valore di cento euro.

La partecipazione è aperta a tutti. Gli autori dovranno inviare le proprie opere in formato digitale entro e non oltre il 10 marzo 2026 all'indirizzo email concorsofotosagra@gmail.com.

Il regolamento completo e il modulo di iscrizione sono disponibili sui siti ufficiali del Comune di Siamaggiore e dell'Associazione Dyaphrama. La cerimonia di premiazione si terrà il 15 marzo alle 18, durante la seconda giornata della sagra.

