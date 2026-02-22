Previsto originariamente per il 16 marzo, è stato anticipato al 12 marzo lo spettacolo che Max Angioni terrà al Comunale di Sassari, con inizio alle 21, grazie all'organizzazione della cooperativa Le Ragazze terribili e Shining Production.

Non un semplice show, ma una vera e propria opera d’arte, destinata a diventare il nuovo manifesto della cultura occidentale, e che lo consacra definitivamente come icona contemporanea, come scriutto nel comunicato. Un'esagerazione? Troppo? Avete ragione, verrebbe da dire: “Anche meno" che è appunto il titolo dello spettacolo e rivela non solo l'ironia ma anche l'autorionia di Max Angioni.

L'artista di Como è uno dei volti nuovi della comicità italiana: lanciato da Italia’s Got Talent e "rilanciato" da "Lol-Chi ride è fuori" sfoggia le doti di stan up comedian ma anche di improvvisatore. Max Angioni ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita…

Max Angioni mantiene il suo sguardo semplice, che sembra essere esilarante suo malgrado: come ogni artista continua a sentirsi precario, e si districa ogni giorno - come tanti - tra il trasloco, il rubinetto che perde, le sedute di psicoterapia e l’incertezza del futuro. Per sa farlo con il suo modo, deliziosamente incerto, sferzando con battute brillanti, con il ritmo serrato della Stand Up Comedy, e con il talento da improvvisatore.

© Riproduzione riservata