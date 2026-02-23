Squadra che vince non si cambia. Pochi giorni fa è stato eletto il nuovo direttivo dell'Associazione Micologica Arborea "Vincenzo Giordano", realtà nata nel 2017 con l'obiettivo di promuovere e favorire lo studio della micologia, dell’ecologia e della botanica. È stato riconfermato presidente Adriano Cossu. Il suo vice sarà sempre Angelo Ruiu. Gigi Pisu è stato riconfermato invece tesoriere e cassiere. I nuovi eletti sono Osvaldo Panetto, segretario, e Paola Bozzato. Tra pochi giorni ci sarà il tradizionale passaggio delle consegne. Nell'occasione verranno presi in esame le bozze del bilancio consuntivo 2025 e quelle e di previsione del 2026. "E' stato dato avvio al tesseramento per l'anno 2026, aperto a tutti, residenti e non, - spiega Cossu - Si procederà poi alla programmazione delle attività didattiche e formative riservate alle scuole, ai ragazzi e agli adulti articolate su corsi di micologia, sulle erbe arbusti e piante della nostra Isola.

Inoltre, sempre in quell'incontro, verranno programmate le uscite primaverili relative alla ricerca e studio dei funghi epigei ed ipogei con particolare riferimento ai tartufi, e alle altre attività che verranno svolte nell'arco dell'anno: corsi, lezioni, conferenze, uscite didattiche di carattere ambientale ed archeologico, mostre fungine, percorsi culturali enogastronomici alla scoperta dei luoghi, tradizioni e cultura dei nostri territori".

© Riproduzione riservata