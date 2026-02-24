Una surreale riflessione sull'idea di casa, pensata per divertire i più piccoli: al Teatro Massimo di Cagliari faranno ritorno gli appuntamenti del Teatro Ragazzi.

Si parte giovedì, alle 16, con lo spettacolo "Casa", una produzione La Baracca e Testoni Ragazzi, scritto da Andrea Buzzetti, Bruno Cappagli e Carlotta Zini. Già premiato al Festival "100, 1.000, 1.000.000 stories" di Bucarest nel 2014, il lavoro è pensato per i bambini tra gli zero e i sei anni.

Cos'è una casa? Un luogo che fornisce riparo, cibo, cura e riposo, ovviamente, ma anche uno spazio dove accogliere le altre persone: e pure un "locus" astratto, da inventare e costruire, e da cui partire all'avventura verso tutto ciò che esiste là fuori, sapendo di poterci far ritorno ogni volta che sia necessario. Così, una persona grande e un'altra piccola s'incontrano, si conoscono e insieme creano questo spazio.

La costruzione diventa un gioco, tramite il quale man mano si dipana una storia, nella quale i ruoli s'invertono e sovvertono la fissità del quotidiano, riportando anche gli adulti alla meraviglia bambinesca tutta da riscoprire. Un'opera che unisce genitori e piccoli in maniera originale, interpretata sul palco da Michele Onori ed Erika Salamone, con la fotografia di Matteo Chiura e la regia di Cappagli, definita nella capitale ungherese come dotata di «una struttura narrativa forte e un significato profondo», eseguita in «una precisione emozionante e con grande bellezza».

© Riproduzione riservata