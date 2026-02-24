I The Kolors, la band milanese composta da Antonio “Stash” Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Dario Iaculli (basso), saranno i protagonisti della Pasquetta in musica che si terrà a Porto Torres il prossimo 6 aprile.

Il gruppo salirà sul palco in occasione della V edizione di "Note sotto la Torre - Pasquetta in musica per l’Asinara”, il grande evento che animerà l’intera giornata con musica, mercatini, mostre, allestimenti artistici, ospitati nello spazio verde che circonda la Torre Aragonese e nel centro storico cittadino.

Una formula vincente che, dopo il grande successo degli ultimi anni, l’Amministrazione comunale ha scelto di replicare nei suoi contenuti essenziali e che, come sempre, si basa sulla collaborazione tra il Comune e le numerose associazioni del territorio, i cittadini e le attività commerciali del CCN Botteghe Turritane.

L'evento, anche quest’anno è dedicato alla promozione del Golfo e dell’isola dell’Asinara, intende offrire ai cittadini e ai visitatori un evento di qualità capace di richiamare in città migliaia di cittadini e turisti, che potranno conoscere il vasto patrimonio culturale, ambientale, archeologico ed enogastronomico Turritano.

Per la parte musicale dell’evento l’Amministrazione ha optato per una scelta di alto livello con un occhio di riguardo per i più giovani. Il concerto pomeridiano ai piedi della Torre Aragonese, infatti, avrà come protagonisti i The Kolors. La band disco-funk milanese, capitanata dal carismatico "Stash", salirà sul palco di Piazza Colombo dalle 17 per trascinare il pubblico in un sound che mescola pop, rock, funk ed elettronica, con forti influenze internazionali.

Il concerto del gruppo, salito alla ribalta del grande pubblico soprattutto dopo la vittoria della quattordicesima edizione della trasmissione Amici di Maria De Filippi che ha rappresentato il vero punto di svolta della carriera, consacrandolo tra le realtà più interessanti del panorama pop italiano, è l’appuntamento di punta di una giornata che darà spazio anche a band e artisti locali impegnati con i loro live nei diversi locali del centro cittadino a partire dalle 13.

Ma la Pasquetta Turritana prenderà il via già dal mattino quando, alle 11, aprirà ufficialmente la grande area pedonale che dal Corso Vittorio Emanuele che si estenderà fino a via Mare, ospitando bancarelle, mercatini dell’artigianato e dell’ingegno e chioschi per la somministrazione di cibo e bevande.

Intanto, tra piazza Umberto I e la chiesa della Consolata, gli appassionati delle due ruote potranno ammirare una splendida mostra statica di Vespe storiche organizzata dal Vespa club di Porto Torres, mentre i più piccoli potranno divertirsi nell’area bimbi allestita con i giochi gonfiabili in Piazza Eroi dell’Onda. L’area dedicata alla promozione dell’Asinara sarà predisposta in piazza Colombo, dove si potranno scoprire le meraviglie dell'isola gioiello grazie agli operatori del Parco.

Il ricco e singolare patrimonio faunistico e floreale dell’isola sarà promosso anche attraverso le installazioni artistiche realizzate dalla ditta Arcobaleno e la proiezione su un maxischermo di suggestive immagini messe a disposizione da Daniele Amato di Isola Mea e dedicate alle sue bellezze naturalistiche.

Il cartellone degli eventi, anche quest’anno, si arricchisce con le visite guidate nei siti archeologici cittadini a partire dalla meravigliosa Necropoli o di Su Crucifissu Mannu, riconosciuta nel 2025, insieme ad altri 16 siti preistorici della Sardegna, Patrimonio dell’Umanità dal Comitato del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

A guidare turisti e visitatori nella storia millenaria del territorio turritano saranno gli operatori dell’Ufficio Turistico comunale e, intanto, l'Amministrazione comunale ha già inoltrato alla Direzione Regionali dei Musei della Sardegna la richiesta per l'apertura straordinaria del Museo Antiquarium Turritano e dell’area archeologica di Turris Libisonis.

«Il programma della Pasquetta nel prossimo mese sarà ulteriormente definito - ha dichiarato l’assessora alla cultura Maria Bastiana Cocco - ci stiamo accordando con gli artisti locali per le proposte musicali nei locali cittadini nel corso della giornata. Anche quest’anno puntiamo su una formula vincente basata su una proposta artistica di qualità.

Abbiamo scelto di offrire al pubblico un concerto di una band fresca, energica e genuina, in grado di accontentare i gusti di generazioni differenti. La nostra città, grazie al contributo e alla partecipazione attiva di associazioni, commercianti e cittadini turritani che rappresentano una risorsa fondamentale, si preparerà ad accogliere al meglio le migliaia di persone che confidiamo scelgano anche quest'anno Porto Torres per trascorrere una Pasquetta allegra e spensierata».

