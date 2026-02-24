Si parlerà del futuro di Arborea, dopo anni di ricerche che hanno coinvolto i cittadini. Si terrà venerdì 27 febbraio, alle 10:30 al Teatro dei Salesiani di Arborea, l'evento dal titolo "Cucire il futuro: il domani di Arborea", per restituire i risultati di un percorso scientifico internazionale che ha visto il paese della Bonifica ricoprire un ruolo centrale.

L'appuntamento, organizzato dal Nucleo Ricerca Desertificazione dell'Università di Sassari nell'ambito del progetto internazionale OurMed-Prima, rappresenta un momento di restituzione pubblica, durante il quale il Centro di ricerca sassarese si confronta con la comunità dopo quasi vent'anni di ricerca condotta sul territorio. La comunità arborense non è stata semplice oggetto di studio, ma protagonista attiva di cambiamento.

Protagoniste dell'incontro saranno proprio le voci dei cittadini coinvolti nelle ricerche, chiamati a condividere riflessioni su temi che toccano la vita della comunità. Il ragionamento si articolerà attorno ad alcune aree tematiche emerse dalla ricerca: la comunità e la sua identità, il conflitto e la coesione interna, il ruolo delle donne, l'etica del lavoro, la cultura della cooperazione, il ricambio generazionale, il rapporto con l'area vasta e i sistemi socio-ecologici, fino all'idea stessa di futuro. Filo conduttore dell'intera giornata sarà la riflessione sul ricambio generazionale.

«Levento - si legge in una una nota - intende aprire un confronto concreto su un futuro possibile, portando sul tavolo proposte capaci di trasformare i rischi in opportunità. Centrale in questa prospettiva il concetto di area vasta: un approccio che legge il territorio arborense in continuità con i contesti limitrofi, restituendo complessità e potenzialità di un sistema socio- ecologico più ampio».

© Riproduzione riservata