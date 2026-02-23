Educare al rispetto degli animali, in particolare dei cani sempre più vittime di maltrattamenti, e promuovere le adozioni responsabili, contrastando il fenomeno degli abbandoni. È la finalità del progetto “Cuccioli al salvataggio”, promosso dal settore Politiche giovanili del Comune di Porto Torres nell’ambito dell'attivazione del Servizio Civile Universale che vede impegnate sei giovani volontarie in un percorso di sensibilizzazione dedicato alla cura degli amici a quattro zampe, alla promozione delle adozioni e alla prevenzione delle violenze sugli animali.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Settore Ambiente e con il supporto dei volontari dei canili comunali di Andriolu e Monte Rosè, gestiti dalla società in house Multiservizi e della struttura convenzionata dell’Alta Nurra. Nell’ambito del progetto sono stati organizzati incontri e attività interattive negli istituti cittadini - Compresivi 1 e 2 - con laboratori dedicati a bambine e bambini per sviluppare consapevolezza sui temi dell’adozione, dell’abbandono, della cura dell’animale e del rispetto delle regole di convivenza civile. I piccoli partecipanti si sono cimentati anche in “adozioni virtuali”, immaginando di prendersi cura di un amico a quattro zampe, imparando cosa significa responsabilità quotidiana, attenzione e affetto. Il momento più emozionante e coinvolgente è stato rappresentato dall’incontro con i cuccioli. Dopo la scuola Dessì, i volontari sono stati alla scuola Borgona e proseguiranno con altre classi, con l’obiettivo di raggiungere tutte le studentesse e tutti gli studenti coinvolti.

