Stand delle attività produttive locali, degustazione dei prodotti tipici, laboratori per i più piccoli, ma soprattutto tanta musica: tornano domani i “Mercatini del Borgo”, iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con il Centro commerciale naturale S’Arrocca e l’associazione Diapason, per animare le serate di turisti e residenti. Il luogo è quello già apprezzato lo scorso anno dalle tante persone che hanno preso parte agli appuntamenti: il Parco Urbano di via Vespucci, a Porto Columbu.

Gli incontri si terranno a partire dalle 20,30 domani, il 7,14,15, 19, 21 e 28 agosto, e il 4 settembre. Per il primo appuntamento si esibirà il gruppo Zeros, che porterà sul palco i successi di Renato Zero ed Eros Ramazzotti. Per i più piccoli, spazio al laboratorio “Contos pintaus”, realizzato da Nicolò Delpiano e Marta Gessa. Gabriella Orrù, consigliera comunale con delega alle Attività produttive, spiega l’obiettivo del cartellone di appuntamenti: “Anche quest'anno proponiamo questa iniziativa con l'intento di supportare le attività produttive nel rafforzare la propria competitività nel territorio anche rispetto ai paesi limitrofi, ma attraverso a queste serate, riusciamo anche a creare preziosi momenti di convivialità nella zona a mare di Sarroch”.





