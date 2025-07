Ancora un weekend che si preannuncia intenso a Luogosanto, da venerdì 1° a domenica 3 agosto, tra cultura, enogastronomia e tradizioni popolari, a beneficio della popolazione residente e dei turisti. Venerdì, in Piazza Incoronazione, è in programma la manifestazione “Calici DiVini” giunta alla sua 8^ edizione, che quest'anno si aprirà con un breve convegno dedicato al principe dei vini galluresi: “Il Vermentino: dall’attualità al futuro”. Il simposio inizierà alle ore 18.30 e vedrà la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti istituzionali, che discuteranno la situazione attuale e le prospettive del Vermentino di Gallura D.O.C.G., illustrando punti di forza e innovazioni tecniche del settore. Al termine del convegno, spazio alle degustazioni di vini e prodotti tipici locali, con la partecipazione di oltre 15 cantine del territorio.

Sabato 2 agosto sarà la volta della Festa di San Quirico, una ricorrenza religiosa e popolare arrivata ormai alla sua 53ª edizione. Una festa rionale, nata e cresciuta all’interno del tessuto sociale del paese, grazie all’impegno del Comitato di Quartiere “San Quirico”, in collaborazione con Pro Loco Luogosanto. Il programma della giornata prevede alle ore 18.00 la Messa, seguita dalla processione per le vie del quartiere. Alle ore 20.30 si terrà la cena tradizionale in piazza, a base di pasta al sugo di carne, spezzatino con patate e vino rosso. La serata sarà accompagnata dal fisarmonicista Quirico Bacciu.

Infine, domenica 3 agosto a partire dalle 20.30, il Rione San Paolo si trasformerà in un’arena sotto le stelle grazie a Lu Palu di la Stélla, giunto alla sua 18^ edizione. Da sottolineare come il palio luogosantese, scrivono gli organizzatori sia molto più di una giostra equestre: è un rito collettivo, un'esplosione di identità, passione e spettacolo, che ogni anno richiama nella città mariana centinaia di spettatori. Organizzato dall’Associazione Culturale Lu Juali nel cuore del Rione San Paolo, il palio è riconosciuto come la prima giostra equestre in notturna della Sardegna.

