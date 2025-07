Parata musicale con la Funky Jazz "Orchestra stabile e itinerante" di Berchidda che animerà le strade del centro storico di Stintino con un mix esplosivo di funk, blues e jazz. L’evento "Isthintini Buskers Festival" è in programma domani, martedì 29 luglio dalle ore 21, per una serata organizzata dall’associazione Atuttotondo Sardegna che accompagnerà bambini e adulti in una divertente passeggiata. La partenza è prevista da largo Cala d’Oliva, da qui artisti e musicisti dell’orchestra coinvolgeranno il pubblico in un divertente viaggio tra le sonorità del jazz.

L’evento, inserito nel ricco cartellone delle iniziative culturali, è organizzato con il patrocino del Comune di Stintino. Intanto proseguono con successo gli appuntamenti al Museo della Tonnara dove giovedì scorso dei piccoli artisti si sono cimentati nella creazione dei fantastici vasi e fiori spettacolari usando le forbici e tanta fantasia, ispirandosi ad Henry Matisse. Sempre il Mut ha ospitato l’iniziativa “Oltre la maschera”, una mostra fotografica con immagini di Cristina Biccai e significati del carnevale barbaricino.

