Tre appuntamenti musicali a Ghilarza per le sere d’estate. Ad organizzarli è l’assessorato alla Cultura del Comune di Ghilarza, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica Guilcier – Barigadu. Insieme propongono la rassegna musicale “Suoni d’estate 2025”. Il 31 luglio in programma “Gypsy Kings Tribute” con il Quintetto Santa Fè . Il 19 agosto si prosegue con un maggio a Battiato con “Sebastiano Tribute Quartet”. Infine il 22 agosto “I classici del Jazz” con Andrea Morelli al sax, Maso Spano al basso e Alessandro Garau alla batteria. La direzione artistica è affidata ad Aurelio Serra e Bruno Camera. Gli eventi si terranno tutti alle 21 nel piazzale della Torre Aragonese.

