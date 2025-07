Dall’1 al 3 agosto 2025, Valledoria si trasformerà in una vera e propria cittadella del rock, con l’undicesima edizione el Rock n’ Beer Festival, dove la musica incontra la convivialità, il buon cibo, le migliori birre artigianali e il fascino della costa nord. Il programma, infatti, vedrà protagonisti alcuni tra i nomi più apprezzati della scena rock nazionale e internazionale, promettendo tre giorni di adrenalina pura e performance indimenticabili.

Per un evento presentato oggi (mercoledì) organizzato da Aebv e sostenuto dal network “Salude&Trigu” della Camera di Commercio di Sassari, Regione Sardegna e dall’amministrazione comunale di Valledoria. Insieme alla Heineken come main sponsor. Venerdì 1 agosto il palco principale ospiterà uno dei momenti più attesi del festival: il concerto dei Lacuna Coil, autentiche leggende del metal italiano. Attivi da oltre vent’anni, con una carriera internazionale costellata di successi e tournée mondiali, Cristina Scabbia e Andrea Ferro guideranno il pubblico in un live oscuro e travolgente, fatto di riff granitici, atmosfere gotiche e una presenza scenica che non lascia mai indifferenti. Sabato 2 in scena Intro DJ Set, Tribar, Mildred, Endura, Phil Campbell and The Bastard sons, AndreaRock DJ Set. Infine domenica 3 agosto Intro DJ Set, Project Rock Band, Smokey Gunner, Mondoplastico, Shandon, Shutdown, Andrearock, Bulgaro (DJ). Il Rock n’ Beer è anche un’esperienza sensoriale completa che va oltre la musica.

I visitatori potranno deliziarsi con un’accurata selezione di birre sarde, scoprendo le eccellenze brassicole del territorio. Un’ampia area food truck offrirà un viaggio nei sapori con prodotti tipici regionali e street food di qualità, accompagnando ogni serata. Per completare l'offerta, saranno presenti un’area relax, un mercatino indipendente e attività collaterali che renderanno il festival un evento adatto a tutte le età e a tutte le esigenze. Sarà un vero viaggio nei sapori e nelle eccellenze locali che accompagnerà ogni serata, valorizzando il legame indissolubile tra territorio e cultura musicale.

Il festival è a ingresso libero e nasce grazie alla passione e all'instancabile lavoro dell’associazione organizzatrice AEBV, che ogni anno si impegna per offrire un evento di tale portata, consolidando Valledoria come punto di riferimento per gli amanti del rock e della birra.

