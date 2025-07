Venerdì 1 agosto a Villaurbana, è in programma la “Cena Comunitaria”. Location scelta quest’anno, tramite sondaggio online, via S’Arrieddu (dalla fontanella “Abba de Bidda” lungo la strada in direzione via Mazzini), per un momento conviviale pensato per favorire l’incontro e la socializzazione tra gli abitanti del paese. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro loco e la comunità, coinvolti nell’organizzazione. La cena, giunta alla terza edizione, si svolgerà con la formula della condivisione: ciascuno potrà portare da casa cibi o bevande da mettere a disposizione degli altri partecipanti, così da creare insieme un’occasione semplice e piacevole di comunità. Negli anni passati sono state centinaia le persone ad aver partecipato. “La cena – commenta il sindaco Paolo Pireddu – nasce dalla volontà dell’amministrazione di creare un momento di aggregazione forte, in cui tutte le persone possono ritrovarsi e condividere con i propri compaesani non solo cibo e bevande, ma soprattutto il tempo e momenti di aggregazione e allegria, con l’intento di unire la comunità”.

© Riproduzione riservata