Un convivio che rafforza la solidarietà del vicinato e sacralizza lo spirito comunitario: è "Sagra de Sa Fae a Landinu cun s'agiunta", la festa enogastronomica scanese di mezza estate.

Giunta alla 17esima edizione è in programma sabato prossimo 2 agosto nel piazzale antistante il campo sportivo. Inizio alle 20.30, l'evento gastronomico è organizzato dagli abitanti del rione Sa Serra, da sempre in prima linea per animare il quartiere e il paese, offrendo la loro squisita ospitalità.

La cena sarà ingentilita dai dolci tipici della tradizione scanese: sas tipulas longas. L’intrattenimento musicale è garantito dal fisarmonicista Davide Caddeo.

© Riproduzione riservata