Una serata all’Antiquarium Turritano di Porto Torres all’insegna ‘dell’arte dei suoni’. Uno scenario esclusivo per ospitare il concerto della band sassarese Creuza de Mä, presso la suggestiva maestosità delle antiche Terme Romane di Turris Libisonis, un dialogo perfetto tra arte, musica e storia. Per mercoledì 30 luglio, alle 21.30, la Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna e l’Antiquarium Turritano in collaborazione con l’associazione “Musicando Insieme” e il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Porto Torres, della Fondazione di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari – Salude & Trigu, organizza un nuovo appuntamento musicale che vedrà protagonisti i “Creuza de Mä in concerto all’Antiquarium Turritano”. Il palco si accenderà con l’energia e la passione del gruppo molto amato dal pubblico, l’apprezzata formazione che propone un fedele e appassionato omaggio all’opera di Fabrizio De André. La formazione, composta da, Daniele Pistis – voce, Gavino Fonnesu – chitarra elettrica, Luca Manca – batteria, Andrea Pinna – violino, Fabrizio Leoni – basso, Fabrizio Sulliotti – chitarra ritmica, Jim Solinas – piano e organo Hammond, Maria Rosaria Soro – voce e cori, darà vita a un concerto emozionante nella suggestiva cornice dell’area archeologica di Turris Libisonis.

L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti, senza necessità di prenotazione.

