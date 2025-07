Anche quest’anno la Biblioteca comunale “Antoni Cuccu” di Villa Verde rinnova il suo impegno nella valorizzazione del cinema sardo di qualità. Giovedì 31 luglio e 7 agosto, nel cortile interno della biblioteca, a partire dalle 21.30, saranno presentati nove cortometraggi della rassegna “Visioni Sarde”, nata dalla collaborazione tra Cineteca di Bologna e Sardegna Film Commission.

Il 31 luglio saranno proposti “Fratelli” di Matteo Manunta, “Come siamo diventati” di Christiano Pahler, “Island for rent” di Elio Turno Arthemalle e Salvatore Cubeddu e “Amare ancora” di Giuseppe Carrieri e Conçalo Claro da Fonseca. Antipasto con il video musicale “Ambasciadores de Sardigna”, omaggio ai tanti emigranti sardi sparsi nel mondo.

Giovedì 7 agosto spazio per “Il servo pastore non dorme di notte” di Arianna Lodeserto, “S 62” di Niccolò Biressi, “S'Ozzastru” di Carolina Melis, “Shakespeare in smoke” di Francesco Cocco e “Mio babbo è superman” di Giovanni Maria D'Angelo. Anche quest’anno ci sarà l'assegnazione del “Premio del Pubblico”, con i presenti in sala chiamati a scegliere il miglior cortometraggio della rassegna. L’ingresso è libero.

