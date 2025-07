Dopo il successo dell’edizione 2024 a Cabras, che ha registrato oltre 800 spettatori, approda a Bauladu la sesta edizione de “La Passione di Cristo Experience”, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama artistico dell’Oristanese. L’evento è in programma domani alle 21 e promette un’esperienza immersiva e universale, tra teatrodanza orientale, musica e spiritualità.

Ideata e diretta da Simona Sedda in arte Asiyah ed Eduardo Javier Ghiani, l’opera reinterpreta i Vangeli senza parole, affidandosi alla forza espressiva del corpo e della musica. In scena oltre 30 interpreti provenienti da tutta la Sardegna e oltre, uniti da un messaggio di inclusione e partecipazione. Sostenuta dal Comune di Bauladu e dalla parrocchia locale, l’iniziativa conferma il suo valore culturale e sociale, affermandosi come evento emergente a livello regionale.

© Riproduzione riservata