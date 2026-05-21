Si è svolta a Senorbì, nel piazzale del museo Domu Nosta, la cerimonia di premiazione della sedicesima edizione del concorso letterario “CartaBianca”, promosso dal Comune insieme all’associazione CartaBianca. Un appuntamento ormai consolidato dedicato alla promozione della cultura e della creatività giovanile, che anche quest’anno ha visto una partecipazione ampia e qualificata da parte di studenti, scuole ed enti di formazione.

Per la sezione Ragazzi del concorso 2025-2026 ha vinto Asia Sanna. Premiati per i migliori racconti Simone Micucci, Elisa Spiga, Stefano Potenza ed Edoardo Solla, Asia Fadda, Mya Argiolas, Lorenzo Pannullo, Luca Sanna, Alisea Maria Picci, Lorenzo Deias e Tommaso Cisci. Nella sezione Adulti la vincitrice è stata Battistina Leone, con finalisti Aglaia Alekseevna Ozhibesova e Francesco Masu. Per “Unica...mente Poesia” ha vinto Michelle Angelucci. Finaliste Alessia Sardara ed Elsa Carta. Menzioni speciali a Carla Maria Casula, Federico Meloni, Erica Manca e Alberto Tiana. Per la categoria Aforismi, nella sezione Ragazzi, le vincitrici sono state Viola Maria Pregio ed Eleonora Sciuto. Premiati per i loro aforismi anche Sara Abigail Ferrara, Diego Licciardi e Cristian Mascia. Nella sezione Adulti della categoria Aforismi la vincitrice è stata Francesca Pilloni.

Alla premiazione erano presenti i giurati del concorso, le assessore comunali Sonia Mascia e Sara Mascia e il direttore artistico dell’associazione Fabrizio Maria Nicoletti che ha voluto omaggiare in particolare gli insegnanti. «Grazie al loro prezioso lavoro svolto quotidianamente nelle classi - ha detto Nicoletti - , gli studenti hanno potuto partecipare attivamente al concorso; ed è anche attraverso il loro impegno, la loro dedizione e la loro sensibilità educativa che la rassegna è cresciuta negli anni, fino a diventare oggi un autentico punto di riferimento culturale per il territorio». Nel piazzale del museo erano presenti numerosi docenti insieme alle loro classi: alcuni di loro sono ormai veri e propri veterani dell’iniziativa. «Attraverso la scrittura a tema libero, CartaBianca permette agli studenti di raccontarsi, riflettere e scoprire loro stessi», sottolinea Matteo Muscas, docente della scuola secondaria di Guasila, e presente con i suoi studenti da sei edizioni consecutive del concorso.

Soddisfazione anche da parte degli istituti scolastici e degli enti di formazione che negli anni hanno aderito al progetto, confermando il costante interesse verso la scrittura e la creatività. Tra questi anche Ifold, presente con i propri studenti dell'obbligo formativo e con un alcuni allievi dei corsi di tecniche della comunicazione scritta nelle categorie Ragazzi e Adulti e capace di entrare, per il terzo anno consecutivo, nell’albo d’oro del concorso. Un risultato che, come sottolineato dalla direzione dell'ente di formazione, premia l’impegno, la creatività e la partecipazione degli studenti coinvolti nel progetto letterario. La serata è stata attraversata da un intenso momento di ricordo. Gli organizzatori hanno inoltre reso omaggio a Paola Escana, figura di riferimento dell’associazione e membro della giuria, scomparsa il 12 aprile. Un ricordo sentito che ha accompagnato la consegna dei premi e la presentazione dei volumi.

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