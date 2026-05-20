“I Venerdì al Museo” diventeranno “I Giovedì al Museo”. Da questa settimana gli appuntamenti all'interno dell'esposizione Giovanni Marongiu di Cabras, si terranno il giovedì. Protagoniste dell’incontro, domani sera alle 18, saranno le tartarughe marine. Insieme ad Andrea Camedda, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e al Centro di Recupero del Sinis (CReS), saranno illustrate le attività di salvaguardia, monitoraggio e gestione delle tartarughe marine, con particolare attenzione alla specie Caretta caretta. Nella conferenza dal titolo “Senza Frontiere: il network per la salvaguardia delle tartarughe marine”, si parlerà dei casi di recupero degli esemplari in difficoltà, delle principali minacce che interessano la specie, come plastica, pesca accidentale e cambiamenti climatici, e delle collaborazioni internazionali che collegano il Mediterraneo ad altre esperienze di tutela nel mondo.

© Riproduzione riservata