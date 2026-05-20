Grandi soddisfazioni per l’Istituto Comprensivo 1-2 “Eleonora d’Arborea” di Oristano al Concorso Nazionale di Musica Vocale “Gavino Gabriel”, svoltasi a Siurgus Donigala. Gli studenti oristanesi, infatti, sono stati presenti nel corso dell’appuntamento al quale erano presenti il sindaco Antonello Perra, il Maestro Felice Cassinelli, l’assessora regionale alla Pubblica Istruzione, Ilaria Portas. Alla 26sima edizione del concorso, organizzato da Felice Cassinelli (Maestro compositore di musica strumentale e corale, Direttore e Preparatore stabile del coro femminile “La Corale” di Siurgus Donigala) e dalla Professoressa Danila Demontis (Dirigente dell’Istituto Comprensivo Mandas-Isili), hanno partecipato numerosi istituti musicali, scuole civiche e tradizionali, provenienti da tutta la Sardegna. La Scuola Secondaria di Oristano è stata l’unica ad aver conseguito due Premi Assoluti con borsa di studio oltre ai diversi primo, secondo e terzo posto. “I ragazzi – fanno sapere dalla scuola - unici protagonisti, hanno dimostrato il frutto del lavoro di un intero anno scolastico, seguiti dagli insegnanti Susanna Dessì, Massimo Carcione, Christian Concas e Ivo Zoncu”. Tra i riconoscimenti più importanti, spiccano il punteggio assoluto di 100/100 con borsa di studio ottenuto da Emanuele Tatti al pianoforte, bissando il successo dell'anno scolastico precedente, e dall'ensemble di percussioni eseguito dagli alunni Matteo Carta, Matilde Puggioni, Mattia Giglio, Lorenzo Caria e Angelo Wang, della classe 3 A, con performance di altissimo livello.

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