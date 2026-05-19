Dopo la monografia, il dibattito. Per celebrare l’uscita del libro edito da Phaidon “Franco Pepe: Pizza Chef”, pubblicato alla fine del 2025 e tradotto in quattro lingue, giovedì il 7Pines Resort Sardinia si trasformerà nel palcoscenico d’eccezione della tappa gallurese del tour internazionale di Franco Pepe, il pizzaiolo italiano più famoso al mondo.

L’evento “Franco Pepe: Pizza Chef - The Talk” sarà ospitato nel giardino antistante la pizzeria Spazio by Franco Pepe del resort di Baja Sardinia, e sarà una vera e propria conversazione aperta e autentica sull’arte bianca moderata dal “padrone di casa” Vito Spalluto, Managing Director del 7Pines Resort Sardinia.

Sul palco, Franco Pepe racconterà la sua storia personale, profondamente radicata nel territorio campano, la visione che ha portato un vicolo di Caiazzo a diventare meta di pellegrinaggio gastronomico internazionale, il ruolo della ricerca sugli impasti e l’importanza di una filiera consapevole. Completano il panel Cristian Gadau, CEO & Founder di The Best Chef, Francesca Pepe, Marketing & Project Manager di Pepe in Grani, e, in collegamento da remoto, Elisia Menduni, antropologa, reporter e coautrice di “Franco Pepe: Pizza Chef”.

“Nel 2012 sembrava un’idea folle pensare che il mondo potesse arrivare in un vicolo di Caiazzo, un piccolo borgo di 5mila abitanti. Eppure quella ‘follia nel vicolo’ è diventata realtà, e nel 2022 l’abbiamo condivisa con il mondo grazie alla serie ‘Chef’s Table: Pizza’ su Netflix”, dichiara Pepe, due volte Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. “Nel 2025, dopo anni di lavoro e dedizione, finalmente tutto questo ha preso forma su carta. Phaidon ha scelto di raccontare la storia di un pizzaiolo: per me è un grande onore farne parte, spero che possa ispirare le generazioni future”.

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