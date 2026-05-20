Capoterra, un fenicottero gigante per celebrare la BiodiversitàEvento speciale al MuLag con 150 bambini
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Capoterra celebra la Giornata mondiale della Biodiversità con un evento speciale al MuLag - Museo della Laguna di Santa Gilla. Venerdì, davanti al museo dedicato alla Laguna di Santa Gilla, 150 bambini daranno vita a una grande installazione umana ispirata al fenicottero rosa, simbolo della laguna e protagonista del percorso museale del MuLag.
L’iniziativa, realizzata insieme agli artisti di Castia Art, unirà arte, educazione ambientale e partecipazione collettiva. Seguendo una coreografia disegnata a terra, i bambini comporranno un gigantesco fenicottero di circa 18 metri per 9, trasformando lo spazio antistante il museo in un’opera di land art partecipativa.
L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul valore della biodiversità e sull’importanza degli ecosistemi lagunari. Il MuLag racconta infatti le connessioni tra natura, storia e identità del territorio, con particolare attenzione alla fauna locale e ai fenicotteri rosa che popolano Santa Gilla.
Il messaggio dell’iniziativa è chiaro: la biodiversità vive grazie agli equilibri e alla capacità di coesistere. Un concetto che prenderà forma attraverso il movimento coordinato dei bambini, protagonisti di un’opera collettiva dal forte valore simbolico