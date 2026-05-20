Sette ragazzi stranieri a Sassari con il contributo del Rotary. Giovani dai 16 ai 18, provenienti dai 4 continenti, a cui ieri, nella Biblioteca Comunale di piazza Tola, sono stati consegnati i diplomi di italiano dopo un anno trascorso, studiando nelle varie scuole cittadine, nel capoluogo turritano. Diego, Naomi, Audrey, Elia, Wang-Tzu Ning, tra gli altri, sono arrivati da Europa, Taiwan, Alaska, Messico, Stati Uniti, sfruttando la possibilità aperta dal Distretto 2080 del Rotary che include le realtà di Sardegna e Lazio e il cui governatore è Rita Muscas. “Si tratta di uno scambio giovani all’interno del Rotary Youth Exchange- spiega- I ragazzi hanno fatto richiesta ai referenti rotariani dei loro paesi e sono stati scelti in base al rendimento scolastico e ad altri fattori”. “Un’esperienza gratuita per loro- continua Muscas- che sono stati ospitati da alcune famiglie del territorio. Soprattutto un’esperienza che cambierà loro la vita”. A partecipare all’iniziativa le diramazioni rotariane di Sassari, Sassari Nord e Sassari Silki, più quelle di Porto Torres, Alghero e Thiesi. La missione del Rotary, nato nel 1905 a Chicago, è ad ampio raggio, e viene definita “di servizio”, fornita da persone che mettono a disposizione le proprie professionalità a favore di coloro che vivono situazioni di difficoltà. Tra i progetti di lungo corso l’eradicazione della polio, grazie a medici e vaccini distribuiti in Asia e Africa, il portare l’acqua in Africa, ma anche le borse di studio a favore dei ragazzi che non avrebbero le risorse per proseguire gli studi. A Sassari da anni, grazi al Rotary, va invece avanti il progetto della Casa della Fraterna Solidarietà dove ogni giorno si distribuiscono 300 pacchetti di viveri per i bisognosi, senza chiedere l’Isee e fornendo anche bombole di gas, vestiario e pagando le ricette bianche.

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