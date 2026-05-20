Siniscola, a Santa Lucia il gran finale del Motogiro d’ItaliaLa giornata conclusiva in programma sabato 30 maggio. Partenza da Sassari
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Sabato 30 maggio a Siniscola si chiude la sesta e ultima tappa dell’edizione 2026 della Rievocazione Storica del Motogiro d’Italia, quest’anno interamente ospitata in Sardegna.
La prestigiosa manifestazione dedicata agli appassionati delle due ruote, con bikers provenienti da tutta la penisola e non solo, organizzata dal Moto Club Terni “Libero Liberati-Paolo Pileri”, conclude così un viaggio di oltre 1600 chilometri attraverso l’isola.
L’ultima frazione, lunga poco più di 250 chilometri, partirà alle 9 da piazza Antonio Segni a Sassari, sede anche della prima prova d’abilità su percorso cronometrato. I motociclisti attraverseranno Muros, Florinas e Tula, dove alle 10.20 è previsto il primo controllo orario, per poi proseguire verso Oschiri, Monti, Telti e Golfo Aranci, punto di giro della tappa con arrivo fissato alle 12.30. Dopo il riordino a Olbia, in piazza Terranova Pausania, la carovana raggiungerà San Teodoro con una speciale accoglienza organizzata dal Moto Club Terra Sarda Racing.
Gran finale a Santa Lucia di Siniscola, in piazza della Torre, dove il Moto Club Siniscola ha allestito il villaggio del Motogiro con stand, esposizioni e animazione. La manifestazione si concluderà all’Alba Dorata Resort con la festa finale che celebra il ritorno di Siniscola tra le protagoniste del Motogiro.
Fabrizio Ungredda