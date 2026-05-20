Una passione per tantissimi amanti del mondo dei motori e delle macchine che hanno fatto la storia dell’Italia. Così ritorna domenica 24 maggio il raduno, giunto alla 24esima edizione, della mitica Fiat 500 e delle auto d’epoca che si svolgerà a San Gavino in via Roma con le iscrizioni aperte a partire delle 9. La manifestazione, che coinvolge gli appassionati provenienti da tutta la Sardegna, è organizzata da ‘Gli amici della 500 di San Gavino Monreale’. Dalle 9 sarà possibile ammirare le auto mentre alle 11.30 ci sarà la partenza per un giro turistico di San Gavino, diventato il paese dei bellissimi murales visitabili da tutti grazie all’opera instancabile dei volontari dell’associazione culturale ‘Skizzo’ e del pittore Sergio Putzu, che ha realizzato tantissime opere d’arte in via Eleonora d’Arborea. Le mitiche 500 percorreranno in corteo via Roma con brevi soste per ammirare i murales e visiteranno la storica fonderia ancora aperta e in funzione oggi.

I festeggiamenti si concluderanno con un momento conviviale con le classiche premiazioni dell’auto più vecchia, più giovane, più sgangherata, più lontana e più originale. ‘Questa macchina – spiegano gli organizzatori – ha fatto la storia della nostra gioventù. La 500 non aveva un costo eccessivo e permetteva di spostarsi dappertutto’. Nel Medio Campidano i circoli della mitica 500 sono sempre di più. Oltre a San Gavino ci sono tantissimi iscritti anche a Sardara, Villacidro, Pabillonis, Guspini Sanluri e Uras solo per citare alcuni circoli.

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