Il progetto Adaptwise, finanziato dal Programma Interreg Marittimo Italia Francia 2021/2027, verrà presentato dal settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari domani alle 17 nell’aula Barbieri del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari. L'incontro è promosso dall’Università delle Tre Età.

L’iniziativa costituisce un’importante occasione di approfondimento tecnico-scientifico sui temi dell’adattamento climatico, della rigenerazione urbana e della partecipazione attiva delle comunità locali, oltre a permettere di illustrare il ruolo del Comune di Sassari nel progetto.

Nel quartiere di Monte Rosello, individuato come “laboratorio urbano”, l’amministrazione comunale sta sperimentando la Comunità Adaptwise, un processo partecipativo e duraturo che coinvolge cittadini, istituzioni e portatori di interesse locali nella progettazione condivisa di interventi di adattamento ai cambiamenti climatici. Grazie a questo percorso, sono state individuate le aree oggetto delle azioni pilota, tra cui la riqualificazione della piazzetta Traversa Nurra e delle scalinate di via Cervi, che prevedono la creazione di giardini della pioggia, l’ampliamento delle aree verdi e la sostituzione della pavimentazione impermeabile con calcestruzzo drenante. Tutti gli interventi saranno coerenti con le azioni indicate nel Piano locale di Adattamento ai Cambiamenti climatici del Comune di Sassari.

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