Giovedì 21 maggio, a Siamanna, è in programma la tavola rotonda “Oli contadini del Grighine”, la prima rassegna per la valorizzazione degli oli extra vergine d’oliva. L’organizzazione è dell’Agenzia Laore e del comune di Siamanna. A partire dalle 17, nel centro culturale di via Grazia Deledda, dopo il saluto delle istituzioni locali, si parlerà degli oli extravergini di oliva del Grighine e dell’analisi della qualità diffusa nel territorio, a cura di Fabio Fancello, di Laore Sardegna. Si concluderà con gli interventi dedicati al tema e la premiazione delle tre migliori produzioni. Modera Giandomenico Zucca di Laore. “È una delle tante altre iniziative organizzate dall’amministrazione comunale – commenta il sindaco Franco Vellio Melas - nate per dare un aiuto alla qualità dell'oro verde locale, trasformando una produzione spesso familiare o frammentata in un vero e proprio motore di sviluppo economico. Tutto ciò grazie alla collaborazione con l'agenzia Laore Sardegna, vero cuore pulsante di questo evento. Non si tratta di una semplice convegno ma di un percorso formativo di stimolo e di crescita rivolto direttamente agli olivicoltori”.

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