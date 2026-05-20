La serata conclusiva della quarta edizione di “Incontri di montagna” - la rassegna tematica che unisce sport, natura e tutela ambientale, ideata da Marco Mura e Amos Cardia – avrà come ospite Vania Erby, ingegnere, attivista per l’ambiente e i diritti umani, con il suo libro “L’unico mondo possibile. Dalla resilienza all’azione”. Il tema dell’appuntamento è incentrato sul legame tra crisi ambientale e crisi sociale, due fenomeni tra loro interconnessi. La presentazione del libro sarà a cura di Marco Mura (pedagogista, appassionato di discipline outdoor) il quale ha evidenziato come “l’autrice, con il suo testo, ha scelto di condividere un forte messaggio, fermandolo sulla carta come testimonianza della propria presa di posizione nei confronti del difficile periodo che il pianeta sta attraversando”. L’evento, ospitato dalla biblioteca di Sinnai, avrà luogo alle ore 18:15, con ingresso libero e gratuito.

© Riproduzione riservata