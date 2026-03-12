Non solo matematica e storia. Nell’ambito del progetto di educazione civica “Coltiviamo la legalità” e di Orientamento promosso dal Liceo Scientifico Mariano IV di Oristano, si è tenuto un incontro con la partecipazione degli alunni e rispettivi insegnanti. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Oristano, il Colonello Steven Chenet e alcuni militari hanno coinvolto i ragazzi in una mattinata densa di spunti di riflessione con la trattazione anche di temi particolari su bullismo, cyberbullismo, educazione al digitale, sensibilizzando altresì sul divieto di portare con se coltelli o altri oggetti atti ad offendere sulle conseguenze legali del possesso di armi improprie, anche in assenza di violenza fisica. "Questa iniziativa - ha spiegato Chenet - si colloca nel progetto annuale di promozione della “Cultura

della Legalità” che l’Arma dei Carabinieri porta avanti da tempo su scala nazionale in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito; una preziosa opportunità per far accrescere nei giovani la

consapevolezza dell’importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole, dei doveri inderogabili e delle regole comuni condivise, quali membri della società civile, promuovendo al tempo stesso negli alunni la consapevolezza dei valori fondanti e dei principi ispiratori della Costituzione italiana per l’esercizio di una cittadinanza attiva a tutti i livelli del sistema sociale". Gli studenti hanno mostrato grande interesse e coinvolgimento, ponendo domande e condividendo esperienze personali. L'incontro ha rappresentato non solo un'opportunità di apprendimento, ma anche un momento di socializzazione e supporto reciproco tra i giovani, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e coeso. L’occasione è stata utile anche a promuovere l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri spiegando come l’ingresso nelle file dell’Arma possa essere una scelta di vita e un’opportunità professionale, illustrando le varie carriere e gli specifici bandi di concorso per Ufficiali, Marescialli e Carabinieri .

La dirigente scolastica, Donatella Arzedi, ha voluto sottolineare che l’incontro con l’Arma dei Carabinieri è stata una preziosa opportunità per responsabilizzare gli studenti e renderli più consapevoli delle proprie azioni, nell’ottica di una crescita personale e sociale, valori molto importanti per l’Istituto, confermando altresì la disponibilità a collaborare in futuro per organizzare ulteriori incontri informativi.

