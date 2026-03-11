Si preannuncia come la miglior stagione di sempre, dal 29 marzo decolla la Summer 2026. Con un'offerta complessiva di 4,8 milioni di posti, più 7,2 per cento rispetto alla Summer precedente, la programmazione del Costa Smeralda- S.A. Principe Karim Aga Khan IV, prevede un network di 134 collegamenti, 87 destinazioni, di cui 66 internazionali e 21 nazionali, operate da 40 compagnie aeree da e verso 24 Paesi. La novità di punta della Summer 2026 all’aeroporto di Olbia è il nuovo collegamento transatlantico con New York, operato da Delta Air Lines: dal 21 maggio, con 4 frequenze settimanali, la Sardegna viene collegata per la prima volta agli Stati Uniti con un volo diretto. Sul fronte delle nuove rotte, sono sei i nuovi collegamenti di linea inaugurati nel corso di questa stagione: Volotea aggiunge Siviglia, Transavia, attiva Eindhoven, Eurowings inaugura due nuovi collegamenti con Berlino e Graz, mentre BA CityFlier (sussidiaria di British Airways) porta Londra Stansted. Tutti i principali vettori partner confermano e ampliano il proprio operativo. Un segnale particolarmente significativo arriva dal mese di aprile, che segna un’offerta di voli superiore del +10% rispetto ad aprile 2025: la stagione estiva si sta strutturalmente allungando verso la primavera e l’autunno. Ryanair attiverà già a metà marzo il collegamento con Cracovia, mentre Lufthansa anticipa i voli su Monaco e Francoforte. Anticipi consistenti anche da easyJet, che rispetto allo scorso aprile opererà 5 rotte in più, Edimburgo, Bordeaux, Lione, Nizza e Nantes, da SAS su Copenaghen, da Wizz Air su Varsavia e da Ryanair su Dublino e Vienna.

