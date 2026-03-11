Lunedì 16 marzo, alle 12, si riunisce il Consiglio comunale di Burcei. L'assemblea è stata convocata dal sindaco Simone Monni per discutere importanti delibere: l'addizionale comunale Irpef con la determinazione delle aliquote 2026, l'individuazione di aree da cedere in proprietà o in diritto di superfiche da destinare a residenza o attività produttive e la determinazione dei prezzi di cessione. Da discutere e approvare il Dups, il documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2026/28. L'assemblea dovrà infine discutere su una richiesta di mutamento di destinazione di un'area per forestazione, gravata da uso civico , finalizzata alla concessione all'Agenzia Forestas.

