Costruire una destinazione davvero accessibile, capace di accogliere tutti e di trasformare l’inclusione in un valore concreto per il territorio. È questo il tema al centro dell’incontro “Alghero, come costruire un modello di destinazione accessibile”, in programma giovedì 19 marzo alle 10.30 nella Sala Conferenze “Lo Quarter”. L’iniziativa, promossa dal Consorzio Turistico Riviera del Corallo, metterà al centro il tema del turismo accessibile come leva di sviluppo, innovazione e qualità dell’offerta. Un ambito sempre più strategico, sia per le opportunità di crescita economica sia per la necessità di ripensare servizi, mobilità, informazioni e standard di accoglienza in chiave inclusiva. Tre i principali argomenti che saranno affrontati nel corso dell’incontro: le potenzialità del turismo accessibile e i margini di sviluppo di un settore ancora poco esplorato ma caratterizzato da una domanda crescente; il tema della destinazione accessibile, con un approfondimento su governance, mappatura, servizi, operatori e leve di mercato; infine, la necessità di garantire a ogni visitatore un’esperienza sicura e gradevole, superando le criticità che ancora oggi limitano la piena fruibilità dell’offerta turistica. A intervenire saranno Bianca Bradi, presidente del Consorzio Turistico Riviera del Corallo, Francesca Arcadu, giornalista e scrittrice, e Alessandro Berlucchi, direttore commerciale di Connessioni Sociali SB, realtà che collabora all’organizzazione dell’appuntamento. L’incontro è a ingresso libero ed è rivolto a operatori turistici, strutture ricettive, ristorazione, agenzie di viaggio, associazioni e cittadini.

© Riproduzione riservata